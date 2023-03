Lịch cúp điện hôm nay tại Đà Nẵng ngày 12/3/2023

12/03/2023 từ 07h30 - 11h30

Khu công nghiệp Massda

Điện lực Sơn Trà

TBA 110kV An Đồn: - Thực hiện công tác kiểm tra, VSBD thanh cái C41, tủ MC 431, 441, tủ KI 412-1, tủ TUC41, tủ nối thanh cái C41, tủ MC XT dự phòng 481, 483, 485 để xử lý tín hiệu PD online cao. - Kiểm tra, VSBD TNĐK MBA T1, 471, 473, 477 ĐTN kết hợp tại trạm biến áp110kV An Đồn: Kiểm tra, đo PD on line dàn thanh cái C41 trước và sau khi Đội QLVH LĐCT tiến hành xử lý.