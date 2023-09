Lịch cúp điện hôm nay tại Cần Thơ ngày 30/09/2023

30/09/2023 07h30-08h00

Mất điện một phần các khu vực: - KV Hòa An, KV Hòa An A, KV Hòa Long A, KV Tân Hòa, KV Thới Hòa E, Phường Thới Hòa, - KV Thới Hòa, KV Thới Hòa C, KV Thới Bình A, KV Thới Phong, KV Thới Thuận, KV Thới Thạnh A, KV Thới Trinh C, Thới Trinh B, Phường Thới An, - KV Thới Thạnh Đông, Phường Thới Long

Điện lực Ô Môn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện