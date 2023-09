Lịch cúp điện hôm nay tại Cần Thơ ngày 24/09/2023

24/09/2023 07h45-08h15

mất điện hai lần từ 7h45-8h và 11h45-12h: TBA 1000kVA ĐH Y Dược 4, Khách sạn Anh Đào, KDC Hồng Phát, Cơ Điện Thới Hưng, Thực phẩm Miền Tây, Nhà công vụ Sacom Bank, Nước đá Hoàng Thái, Điện nước Công Nghiệp, Như Ngọc, Công ty TNHH Vân Hậu, Cơ Khí Trung Việt, Bao Bì Tân Hưng, Sữa đậu Nành 111, XNCB Thực Phẩm Miền Tây, Dược Bình Nguyên, DNTN Trí Tuệ, Thành Lợi, Công ty May Việt Thành, Trung Tâm Kiểm Nghiệm thuốc mỹ phẩm thực Phẩm, TT Phòng chống HIV AIDS, Bệnh viện Nhi Đồng TPCT-1, Bệnh viện Tim Mạch Đột quỵ, CS TT sức khỏe sinh sản, TĐC 2 bên đường NVC, KDC An Bình, Thi công BV Ung Bướu, TBA KDC STK, ĐH Singapore, Kiểm toán nhà nước khu vực 5, Doanh trại P.8 - Cục 12 - Tổng cục 2, Cục thi Hành án dân sự, Tòa án Nhân Dân TPCT, Trường Chính Trị TPCT, Viện Kiểm Soát TPCT, Học viện chính trị KV 4, Cao su Minh Tuệ, Cty TNHH Trường Phát, Sắt Đức Trí, KDC Hồng Quang, Công ty May Hào Tân, KDC Hai Thu, Bao bì Mê Kông, Thép Phương Nam, TT khảo nghiệm Kiểm Nghiệm ĐBSCL, Đường Hoàng Quốc Việt từ đầu đường đến cầu Cái Sơn, một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ ngã tư Nguyễn Văn Linh đến ranh giới Phong Điền, toàn bộ Rạch Mương Củi phường An Khánh, An Bình quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ

Điện lực Ninh Kiều

Bảo trì, sửa chữa lưới điện