19/03/2023 từ 10h00 - 13h30

Đường 3/2, QL 1A, Lộ vòng Cung, Đường 30/4, Hòa Bình,Nguyễn Thị Minh Khai, Mậu Thân, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ thuộc Phường Xuân Khánh, Hưng Lợi, An Bình, Thới Bình, An Hòa, An Phú, An Cư, An Khánh ,Cái Khế Quận Ninh kIều TPCT

Điện Lực Ninh Kiều

Thực hiện yêu cầu cúp điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật