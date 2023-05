Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Dương ngày 26/05/2023

26/05/2023 06h00-18h00

- Khu vực hai bên đường Thủ Khoa Huân từ Cầu Bà Hai về đến Ngã 4 Bình Chuẩn (Thuận An) - KDC Thuận Giao (Thuận An) - KSX Bình Chuẩn (Thuận An) - KSX An Thạnh (Thuận An) - Khu vực bên phải QL13 từ UBND phường Thuận Giao về đến Suối Cát (Thuận An) - Khu vực bên trái QL13 từ First Home về đến Suối Cát (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Cách mạng tháng 8 từ Phú Văn về đến Cầu Cây Trâm (Thuận An) - Xã An Sơn (Thuận An)

Điện lực Thuận An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV