Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Dương ngày 19/03/2023.

19/03/2023 từ 05h30 - 17h30

- Khu vực dọc đường số 6 từ vị trí ngã 3 Đại lộ Độc lập đến Ngã 3 Đại lộ Thống Nhất thuộc khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An). - Khu vực từ Khu chung cư Hải Long đến vị trí Cầu Vượt Sóng Thần khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An) (Dĩ An). - Khu vực từ Cầu Vượt Sóng Thần đến vị trí cổng khu công nghiệp Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực từ công khu công nghiệp Bình Đường đến vị trí khu Chung Cư An Bình đến QL1A phường An Bình (Dĩ An) - Khu vực khu dân cư Bình Đường thuộc phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực Công ty Giấy An Bình thuộc phường An Bình (Dĩ An). * Khu vực tại Bệnh Viện Quân Đoàn 4 (Dĩ An). *UBND phường An Bình.

Điện lực Dĩ An

Cắt điện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật