Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Dương ngày 18/12/2023

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

18/12/2023 03h00-04h00 Khu vực dọc theo con đường vào Công ty Sữa Cô gái Hà Lan (Thuận An) - Khu công nghiệp Việt Hương A&B (Thuận An) - Khu vực dọc đường Thuận Giao 14 thuộc phường Thuận Giao (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ vị trí Ngã 4 Bình Hòa về đến Công ty Cơ điện STI2 (Thuận An) - Khu vực bên phải của đường 22/12 từ Ngã tư 22/12 về đến Ngã 6 An Phú (Thuận An) - Khu dân cư Việt Sing thuộc phường Thuận Giao (Thuận An) - Khu vực bên phải của đường Từ Văn Phước từ vị trí Công ty Bột giặt Tico về đến Ngã 3 Tico (Thuận An) - Khu vực bên trái QL13 từ vị trí Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 22/12 (Thuận An) Điện lực Thuận An Thực hiện công tác khác lưới điện truyền tải (đấu nối, thông tin, SCADA, …)

18/12/2023 04h00-05h00 Khu vực dọc theo đường Hồ Văn Mên từ vị trí Suối Cát về đến Kho cảng An Sơn thuộc Thuận An - Khu vực dọc theo con đường Cách mạng tháng 8 từ vị trí Phú Văn về đến TUA 18 (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Nguyễn Văn Tiết, Nguyễn Trãi thuộc phường Lái Thiêu (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Thủ Khoa Huân từ vị trí Cầu Bà Hai về đến Ngã 4 Hòa Lân (Thuận An) - Mất điện khu sản xuất An Thạnh (Thuận An) Điện lực Thuận An Thực hiện công tác khác lưới điện truyền tải (đấu nối, thông tin, SCADA, …)

18/12/2023 05h00-06h00 Khu vực hai bên QL13 từ vị trí Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Cầu Vĩnh Bình (Thuận An) - Khu vực dọc theo con đường Cách mạng tháng 8 từ vị trí TUA18 về đến Trạm thu phí Mũi Tàu (Thuận An) - Khu vực bên trái đường ĐT 743B từ vị trí Ngã 4 cầu Ông Bố về đến vị trí Nghĩa trang Lái Thiêu (Thuận An) - Khu vực bên phải QL13 từ vị trí ngã 4 Cầu Ông Bố về đến khu vực UBND phường Thuận Giao (Thuận An) Điện lực Thuận An Thực hiện công tác khác lưới điện truyền tải (đấu nối, thông tin, SCADA, …)

18/12/2023 06h00-07h00 Khu vực bên trái đường 22/12 từ vị trí Ngã tư 22/12 về đến Trường THCS Đức Trí (Thuận An) - Khu vực Bệnh viện Becamex sử dụng trạm biến áp BVĐK QT Miền Đông T2 (Thuận An) Điện lực Thuận An Thực hiện công tác khác lưới điện truyền tải (đấu nối, thông tin, SCADA, …)