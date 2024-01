Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Dương ngày 11/01/2024

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

11/01/2024 05h00-06h00 Mất điện khu vực Đình Đông Tác đến khu vực chợ Dĩ An thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An. Mất điện khu vực đường số 17, đường 19 và đường số 20 Khu công nghiệp Sóng Thần 2 thuộc TP.Dĩ An. Mất điện khu vực khu phố Thống Nhất thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Mất điện khu vực nhà máy xe lửa Dĩ An thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Mất điện khu vực công ty TungSin thuộc phường Dĩ An, TP. Dĩ An. Mất điện khu vực Công ty Tôn Hoa Sen thuộc khu công nghiệp Sóng Thần, TP. Dĩ An. Điện lực Dĩ An Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ từ Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

11/01/2024 05h00-06h00 Mất điện khu vực dọc theo bên phải đường DT743 từ vị trí ngã tư Bình Thung đến Ngã tư 550 thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An. Mất điện khu vực dọc bên phải đường từ trạm 110KV Tân Đông Hiệp đến khu vực ngã 3 trung tâm Y Tế Dĩ An thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An Điện lực Dĩ An Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ từ Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

11/01/2024 05h00-06h00 Mất điện khu vực dọc bên trái đường DT743 từ vị trí Trung tâm Y tế thị xã Dĩ An đến ngã 3 Ông Xã thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An. Mất điện khu vực từ ngã 3 Ông Xã đến ngã 4 đường Mồi thuộc phường Dĩ An, TP. Dĩ An. Mất điện khu vực bên trái đường từ ngã 4 Đường Mồi đến Đình thần Dĩ An, TP. Dĩ An. Điện lực Dĩ An Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ từ Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

11/01/2024 05h00-06h00 Mất điện khu vực từ ngã 3 Cây Điệp đến ngã tư Chiêu Liêu, khu vực từ Ngã tư Chiêu Liêu đến Chợ Đại Quang thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An. Mất điện khu vực từ Dốc Tân Bình đến ngã tư Bình Trị thuộc phường Tân Bình, TP. Dĩ An. Mất điện các khu vực UBND phường Tân Bình, UBND phường Tân Đông Hiệp thuộc TP. Dĩ An. Mất điện Khu vực từ ngã 3 đường Nguyễn Thị Tươi đến dốc Ông Thập thuộc phường Tân Bình, TP. Dĩ An. Mất điện khu vực khu phố Tân Thiều, khu phố Tân Hiệp, TP. Dĩ An. Mất điện khu vực khu câu cá giải trí Hố Lang thuộc phường Tân Bình. Mất điện khu vực từ ngã tư Bình Trị đến đầu đường Nguyễn Thị Tươi, TP. Dĩ An. Mất điện khu vực cầu Bốn trụ thuộc phường Tân Bình, TP. Dĩ An. Điện lực Dĩ An Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ từ Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

11/01/2024 08h00-16h30 Mất điện khu vực đường Bảo vệ ống nước thô từ đường Tô Vĩnh Diện đến Chùa Thiên Quang thuộc phường Đông Hòa, TP. Dĩ An Điện lực Dĩ An Bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/01/2024 08h00-16h30 Mất điện khu vực bên phải quốc lộ 1K từ ngã 3 Cây Lớn đến khu vực chợ Đông Hòa thuộc phường Đông Hòa, TP. Dĩ An Điện lực Dĩ An Bảo dưỡng Trung, hạ áp