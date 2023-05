Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Dương ngày 07/05/2023

07/05/2023 từ 06h00 - 16h30

Một phần khách hàng thuộc xã An Điền, xã An Tây, xã Phú An, dọc hai bên đường lộ 7A, DT 744 và tòan bộ khách hàng trong KCN An Tây, KCN Việt Hương 2 (Bến Cát)

Điện lực Bến Cát

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật