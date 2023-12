Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Dương ngày 06/12/2023

06/12/2023 07h30-16h30

Khu vực Đường C, Đường 17, đường 19 Trung Tâm Hành Chính TP Dĩ An - Phường Dĩ An- TP.Dĩ An

Điện lực Dĩ An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp