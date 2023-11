Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Dương ngày 05/11/2023

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

05/11/2023 06h00-07h00 Khu Vực từ Ngã 3 Đông Tân đến Ngã 3 Vườn Tràm -Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An Điện lực Dĩ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/11/2023 06h00-07h00 - Khu vực từ ngã 3 Cây Điệp đến ngã tư Chiêu Liêu, Khu vực từ Dốc Tân Bình đến Ngã tư Bình Trị phường Tân Bình (Dĩ An), UBND phường Tân Bình,UBND phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) - Khu vực từ Ngã 3 Đường Nguyễn Thị Tươi đến Dốc Ông Thập phường Tân Bình (Dĩ An). - Khu vực KP Tân Thiều, KP Tân Hiệp - Khu vực Mả 35, khu câu cá giải trí Hố Lang phường Tân Bình (Dĩ An). - Khu vực từ Ngã tư Bình Trị đến đầu đường Nguyễn Thị Tươi. - Khu Vực Cầu Bốn trụ -Phường Tân Bình Điện lực Dĩ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/11/2023 07h00-17h00 - Khu vực dọc bên trái đường Thanh Niên từ đường DT-743 đến ngã 4 Bình Thung Phường Bình An (Dĩ An). - Khu Vực từ Ngã 3 Đông Tân đến Ngã 3 Vườn Tràm -Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An Điện lực Dĩ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/11/2023 17h00-18h00 - Khu Vực từ Ngã 3 Đông Tân đến Ngã 3 Vườn Tràm -Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An Điện lực Dĩ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/11/2023 17h00-18h00 Khu vực từ ngã 3 Cây Điệp đến ngã tư Chiêu Liêu, Khu vực từ Dốc Tân Bình đến Ngã tư Bình Trị phường Tân Bình (Dĩ An), UBND phường Tân Bình,UBND phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) - Khu vực từ Ngã 3 Đường Nguyễn Thị Tươi đến Dốc Ông Thập phường Tân Bình (Dĩ An). - Khu vực KP Tân Thiều, KP Tân Hiệp - Khu vực Mả 35, khu câu cá giải trí Hố Lang phường Tân Bình (Dĩ An). - Khu vực từ Ngã tư Bình Trị đến đầu đường Nguyễn Thị Tươi. - Khu vực Cầu Bốn trụ -Phường Tân Bình Điện lực Dĩ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp