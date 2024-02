Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 04/02/2024

04/02/2024 11h30-12h30

Mất điện khu vực ấp An Lộc Thị và ấp An Lộc Giồng thuộc xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam. Mất điện khu vực xã Thành Thới A và xã Thành Thới B thuộc huyện Mỏ Cày Nam

Điện lực Mỏ Cày Nam

Bảo dưỡng Trung, hạ áp