Lịch cúp điện hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 19/12/2023

19/12/2023 07h40-17h00

Mất điện một phần KP Long Sơn, TT Long Điền. Mất điện tại Ấp An Bình, An Phước, An Lộc, xã An Ngãi. Khu vực ấp Phước Lăng, Xã Tam Phước, huyện Long Điền

Điện lực Long Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện