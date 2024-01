18/01/2024 từ 07h30 - 18h00

Một phần ấp An Lạc, An Trung, An Hòa thuộc xã An Nhứt, huyện Long Điền.

Điện lực Long Điền

Tiến hành công việc bảo dưỡng, sửa chữa trung và hạ áp