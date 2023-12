Lịch cúp điện hôm nay ngày 28/12/2023 tại Bến Tre

28/12/2023 từ 07h30 - 17h00

Ấp 6 xã An Ngãi, khu phố An Bình thị trấn Tiệm Tôm Trung, huyện Ba Tri. Khách hàng NMN Tân Mỹ, khách hàng nuôi tôm Nguyễn Ngọc Phúc xã Tân Xuân huyện Ba Tri. Khách hàng Lê Thị Mau xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri. Khách hàng Trường THPT Phan Ngọc Tòng huyện Ba Tri. Khu phố An Thuận thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri. Ấp 2 xã Bảo Thuận, Ấp 1 xã Mỹ Thạnh huyện Ba Tri, huyện Ba Tri,

Điện lực Ba Tri

Tiến hành công việc sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp