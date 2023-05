Lịch cúp điện hôm nay ngày 28/05/2023 tại Bình Dương

28/05/2023 từ 06h30 - 13h00

Khu vực Khu Phố Tân Lập thuộc phường Đông Hòa. Khu vực Khu Phố Tân Hòa thuộc phường Đông Hòa. Khu vực Trường Đại Học Nông Lâm thuộc phường Đông Hòa. Khu vực Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thuộc phường Đông Hòa. Khu vực đường Số 1 , Đường Số 3 , Đường số 4 KDC Dĩ An thuộc phường Dĩ An. Khu vực Đường 12 KCN Sóng Thần thuộc phường Dĩ An. Khu vực Bệnh Viện Ô Tô thuộc phường Dĩ An. Khu vực KDC phía sau Đình Dĩ An thuộc phường Dĩ An. Khu vực đường Lý Thường Kiệt từ ngã 3 Yazaky đến Chợ Thống Nhất thuộc phường Dĩ An.

Điện lực Dĩ An

Bảo trì và sửa chữa lưới điện