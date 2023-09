Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/09/2023 tại Đồng Tháp

25/09/2023 từ 08h00 - 17h00

Khu vực Rạch Mương Kinh xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò. Khu vực Chợ Mỹ An Hưng B, Cầu Đất Sét xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò.

Điện lực Lấp Vò

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp