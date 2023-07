Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/07/2023 tại Đồng Nai

25/07/2023 từ 13h30 - 16h30

Một phần ấp Tam Hiệp thuộc xã Xuân Hiệp. Các trạm khách hàng Công ty Gia Bảo Phương, Nguyễn Văn Sống, Công ty Mai Phúc 1, Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, Công ty Đặng Huỳnh Gia, Công ty Phú An, Công ty Phú An 1 và nhánh điện năng lượng Công ty An Phú Xuân Hiệp, Công ty Ate Pearl Xuân Hiệp.

Điện lực Xuân Lộc

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp