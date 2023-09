Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/09/2023 tại Bình Dương

24/09/2023 từ 07h00 - 17h00

Khu vực từ cơ sở Heo 2/9 đến câu lạc bộ Thuận Thiên phường Đông Hòa. Khu vực từ Ngã 3 Xóm Nhang dọc theo đường Truông Tre đến Trung Tâm Hành Chính Dĩ An (Dĩ An). Khu vực Đường số 6, số 8, số 9 KCN Sóng Thần-TP Dĩ An - Khu vực đường số 6 Bệnh Viện Ô Tô. Khu Vực dọc hai bên đường Tô Vĩnh Diện đến Ngã 3 Cây Lơn thuộc Phường Đông Hòa. Khu Vực hai bên đường QL 1K từ Ngã 3 Cây Lơn đến khu Quảng Trường Xanh. Khu vực Quảng Trường Xanh, khu vực TTHC Dĩ An. Khu vực dọc hai bên đường Nguyễn Tri Phương đến Cầu Vượt Sóng Thần thuộc Phường An Bình. Khu vực Đường số 2 KCN Sóng Thần, khu vực Đường An Bình, khu vực Đường Kha Vạn Cân, khu phố Bình Đường Phường An Bình. Khu vực KCN Bình Đường, khu vực Cầu Gió Bay, Đình Bình Đường, khu phố Bình Đường khu vực khu nhà ở Ham Lim thuộc Phường An Bình. Khu vực Khu B KTX ĐH QG thuộc Phường Đông Hòa. Khu vực Đường Hai Bà Trưng thuộc Phường Tân Hiệp, một phần phường Đông Hòa. Khu vực Khu B KTX ĐHQG thuộc phường Đông Hòa. Khu vự từ Hầm Đá Đông Hòa dọc theo đường Ống Nước đến Cua Bảng Đỏ phường Đông Hòa . Khu vực dọc QL1K từ Ngã 3 Cua Bảng Đỏ đến khu Quảng trường Xanh phường Đông Hòa. Khu vực từ Ngã 3 Xây Lơn dọc theo đường Trần Hưng Đạo đến Nhà Thờ Dĩ An phường Đông Hòa. Khu vực từ Nhà Thờ Dĩ An dọc theo đường Tần Hưng Đạo đến Ngã 3 Ngân Hàng phường Dĩ An. Khu vực từ Cổng 15 dọc theo đường Lý Thường Kiệt đến Nhà Máy Xe Lửa Dĩ An. Khu vực Ấp Tây, Ấp Tây B, Ấp Đông phường Đông Hòa. UBND phường Đông Hòa, UBND phường Dĩ An.

Điện lực Dĩ An

Bảo trì và sửa chữa lưới điện