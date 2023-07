Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/07/2023 tại Long An

24/07/2023 từ 08h00 - 11h00

Một phần đường Châu Thị Kim, Huỳnh Hữu Thống, Huỳnh Văn Nhứt thuộc khu phố Bình An thuộc Phường 3. Đường Nguyễn Văn Rành thuộc khu phố Bình An 1, Bình An 2 thuộc phường 7.

Điện lực Tân An

Bảo trì và sửa chữa lưới điện