Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/05/2023 tại Đồng Tháp

24/05/2023 từ 08h00 - 17h00

Mất điện một phần phường An Lạc khu vực từ trạm Y Tế An Lạc Trà Đư dọc QL DT 841 đến cầu Trà Đư phường An Lạc. Mất điện một phần xã Tân Hội khu vực từ Đình Tân Hội dọc lộ dal đến cầu Tân Hội lộ Quốc Phòng xã Tân Hội.

Điện lực Thành phố Hồng Ngự

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp