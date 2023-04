Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/04/2023 tại Bạc Liêu

24/04/2023 từ 07:30 - 11:00

Ấp An Nghiệp, An Thành, An Khoa, ấp 15 thuộc xã Vĩnh Mỹ BẤp 21 - xã Minh Diệu Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 thuộc thị trấn Hòa Bình

Điện lực Hòa Bình

Thực hiện thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng điện Trung, hạ áp