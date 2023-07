Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/07/2023 tại Bình Dương

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/07/2023 từ 06h00 - 07h00 Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về đến KDC Phúc Đạt (Thuận An). Khu dân cư Viglacera (Dĩ An). Điện lực Thuận An Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

23/07/2023 từ 06h00 - 17h00 Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 4 Miếu Ông Cù (Thuận An). Khu vực dọc theo đường An Phú 17 từ đừng Từ Văn Phước về đến Công ty Cát Điền (Thuận An). Khách hàng sử dụng trạm biến áp Acecook VN, Acecook VN 2, Gỗ Thái Bình 2, Tiểu học Bình Chuẩn (Thuận An). Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 4 Miếu Ông Cù (Thuận An). Khu vực từ Ngã 4 Miễu Ông Cù dọc đường ĐT 743 phía phải đến Cty Vinatapaulin (Tân Uyên). Điện lực Thuận An Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải