Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/06/2023 tại Bình Dương

Công ty Nhôm Tung Shin và Bệnh Viện Ô Tô phường Dĩ An.

Khu vực dọc đường số 12 KCN Sóng Thần và khu vực dọc bên trái đại lộ Thống Nhất từ đường số 10 đến đường số 6 KCN Sóng Thần (Dĩ An).

Khu vực bên trái đường từ ngã 4 Đường Mồi đến khu vực Đình thần Dĩ An và khu vực đình thần Dĩ An (Dĩ An).

Khu vực từ Ngã 3 Ông Xã đến Ngã 4 Đường Mồi Phường Dĩ An (Dĩ An).

Khu vực dọc bên trái đường DT743 từ Trung tâm Ytế Dĩ An đến Ngã 3 Ông Xã Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An).

Khu vực đường Tân An Phường Tân Đông Hiệp.

Khu vực đường Đông An phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An).

Khu vực đường Đoàn Thị Kia phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An).

Khu vực đường Chiêu Liêu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An).

Khu vực Ngã 3 Y tế Dĩ An dọc theo đường khu dân tư Tân Đông Hiệp đến cổng khu công nghiệp Phú Mỹ phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An)

Khu vực dọc theo bên phải đường DT743 từ ngã tư Bình Thung đến Ngã tư 550 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An).

Khu vực từ Đình Đông Tác đến Chợ Dĩ An phường Tân Đông Hiệp.

Khu vực Đường 19 và 20 khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An).

Khu vực Xóm Nghèo phường Dĩ An (Dĩ An).

Khu vực Nhà Máy Xe Lửa Dĩ An, Trường kỹ tuật đường Sắt phường Dĩ An (Dĩ An).

Khu vực Công ty Tôn Hoa Sen khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An).

Khu vực từ Ngã tư Đường Mồi dọc theo Đường Mồi bên trái đến Đường số 19 Khu công Nghiệp công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An).

23/06/2023 từ 17h00 - 18h00

Điện lực Dĩ An

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp