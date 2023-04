Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/04/2023 tại Bến Tre

23/04/2023 từ 05:00 - 18:00

Bao gồm: Ấp Vĩnh Đức Trung xã Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa- Tân Thủy- An Thủy- Bảo Thuận- An Hòa Tây- thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Thực hiện cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo QĐPL