Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/02/2024 tại An Giang

23/02/2024 từ 08h00 - 14h00

TBA T21 Khánh An, trụ 478AP/235 xã Khánh An, huyện An Phú bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang.

Điện lực Châu Đốc

Tiến hành công việc sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp