Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/10/2023 tại Đồng Tháp

22/10/2023 từ 08h00 - 16h30

Toàn bộ khu vực khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4 Thị trấn Mỹ An, Ủy Ban huyện, Khối Kinh tế Khu hành Chánh, Chợ Mới, Chợ cũ, Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4 xã Tân Kiều, một phần Ấp 4 xã Mỹ Hòa, Ấp Mỹ Phú A, Mỹ Phú B xã Mỹ An, một phần Ấp Mỹ Phú xã Phú Điền. Toàn bộ các Kênh: K26, Kênh Nhì, Kênh Giữa, K27, Kênh Ranh, Chợ Tân Kiều, UBND xã Tân Kiều, CDC Gò Tháp, Khu di tích Gò Tháp. Các TBA chuyên dùng: DNTN Thanh Hùng Hậu, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển, Cty Tỷ Thạc, Cấp nước TT Mỹ An, Xí nghiệp Đông Lạnh, Nhà máy nước, Khách sạn Mỹ An, Siêu thị Tháp Mười, Bệnh viện, Trung tâm Y Tế A, Trường Trung cấp nghề Tháp Mười thuộc xã Tân Kiều, Mỹ Hòa, Phú Điền và thị trấn Mỹ An.

Điện lực Tháp Mười

Bảo trì và sửa chữa lưới điện