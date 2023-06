Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/06/2023 tại Bình Dương

22/06/2023 từ 06h00 - 18h00

Khu vực 2 bên đường Thủ Khoa Huân từ trạm 110kV Hưng Định về đến Ngã 4 Bình Chuẩn (Thuận An) - Khu sản xuất Bình Chuẩn (Thuận An). Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Chùa Thầy Thỏ về đến Ngã 3 Tân Phước Khánh (Thuận An).

Điện lực Thuận An

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp