Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/04/2023 tại Cà Mau

22/04/2023 từ 06:00 - 17:00

Bao gồm: Xã Tân Trung, Trần Phán, Tạ An Khương, xã Tạ An Khương Nam, xã Tạ An Khương Đông, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi

Điện Lực Đầm Dơi

Sửa chữa, cải tạo và kết hợp bảo dưỡng lưới điện truyền tải