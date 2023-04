Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/04/2023 tại Bến Tre

22/04/2023 từ 07:00 - 18:00

Bao gồm: Khu phố 1 – ấp Bình An A – Bình An B thị trấn Chợ Lách; Long Hiệp – Hưng Nhơn – Định Bình – Hòa Thạnh – Đại An – Nhơn Phú thuộc xã Hòa Nghĩa, Long Vinh – Long Huê – Long Quới – Long Hòa – Quân An thuộc xã Long Thới, Sơn Lân – Sơn Long xã Sơn Định

Điện lực Chợ Lách

TH Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật