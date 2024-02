Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/02/2024 tại Đồng Tháp

22/02/2024 từ 13h00 - 17h00

Đường ĐT 848 (phía trái đoạn từ cầu Rạch Rẩy đến cầu Tân An), phường An Hòa. Một phần khu dân cư Tân Thuận, phường An Hòa.

Điện lực Sa Đéc

Tiến hành công việc sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp