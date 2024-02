Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/02/2024 tại Bến Tre

22/02/2024 từ 07h00 - 12h00

Khu phố 1, 2 phường 5. Ấp Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre.

Điện lực thành phố Bến Tre

Tiến hành công việc sửa chữa, bảo dưỡng trung và hạ áp