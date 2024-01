Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/1/2024 tại Đồng Nai

21/1/2024 từ 13h30 - 16h00

Một phần ấp 2 thuộc xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu. Một phần ấp Thái An, Bình Trung thuộc xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Trị An

Sửa chữa và bảo trì lưới điện