Lịch cúp điện hôm nay ngày 20/06/2023 tại Bình Dương

20/06/2023 từ 06h00 - 18h00

Khu vực bên phải đường Bùi Thị Xuân từ trạm 110kV Thuận Giao về đế Ngã 6 An Phú (Thuận An) Khu vực dọc theo đường Bùi Thị Xuân từ Ngã 6 An Phú về đến Dốc Ông Thập (Thuận An). Khu vực dọc theo đường Phan Đình Giót từ Công ty gỗ Minh Dương ra đến đường ĐT 743 (Thuận An). Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Công ty Alhonga (Thuận An). Khu sản xuất An Phú (Thuận An). Khu vực dọc theo đường An Phú 17 từ đừng Từ Văn Phước về đến Công ty Cát Điền (Thuận An). Khu vực Công ty thép Pomina (Dĩ An).

Điện lực Thuận An

Bảo trì và sửa chữa lưới điện