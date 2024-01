Lịch cúp điện hôm nay ngày 20/01/2024 tại Bến Tre

20/01/2024 từ 07h00 - 18h00

Khu phố 4, 5 ấp Phước Tân, thị trấn Mỏ Cày. Ấp An Vĩnh, Hội An xã Đa Phước Hội, Vĩnh Khánh thuộc xã An Thạnh. Ấp Phú Quới thuộc xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam.

Điện lực Mỏ Cày Nam

Bảo trì và sửa chữa lưới điện