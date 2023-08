Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/08/2023 tại Long An

19/08/2023 từ 05h30 - 06h00

Một phần khu phố Xuân Hòa 2 thuộc phường 6. Ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi A, Bình An A, Bình An B thuộc xã Lợi Bình Nhơn. Một phần khu phố Bình Cư 1, Bình Cư 2, Bình Cư 3 thuộc Phường 6 và một phần Xã Lợi Bình Nhơn. Một phần xã Lợi Bình Nhơn, xã Mỹ An, xã Mỹ Phú huyện Thủ Thừa.

Điện lực Tân An

Bảo trì và sửa chữa lưới điện