Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/07/2023 tại Bình Dương

19/07/2023 từ 06h00 - 07h00

Khu vực khách hàng: Nhánh rẽ An Điền, An Lập, dọc hai bên đường DT 748 từ Vòng Xoay An Điền đi hướng An Lập, thuộc xã An Điền.

Điện lực Bến Cát

Bảo trì và sửa chữa lưới điện