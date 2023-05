Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/05/2023 tại Đồng Nai

19/05/2023 từ 07h00 - 17h00

Ấp Bình Trung, một phần ấp Thái An và ấp Bình Chánh, xã Tân An Một phần khu phố 3 và khu phố 4, TT Vĩnh An; một phần ấp 1, xã Trị An Một phần xã Thạnh Phú và một phần xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Một phần xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Trị An

Khác