Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/04/2023 tại Trà Vinh

19/04/2023 từ 08:00 - 11:00

1 phần ấp Trà Điêu xã Ninh Thới; ấp An Bình, Hội An, An Lộc thuộc xã Hòa Tân

Điện lực Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa kết hợp với bảo dưỡng điện Trung, hạ áp