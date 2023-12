Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/12/2023 tại Bến Tre

18/12/2023 từ 15h30 - 16h30

CSNT Nguyễn Văn Sơn ấp An Bình xã An Nhơn. CSSX NĐ Lê Thị Hoàng ấp Giao Hòa Chợ xã Giao Thạnh. Ấp An Ngãi xã An Thạnh

Điện lực Thạnh Phú

Tiến hành việc sửa chữa và bảo dưỡng Trung, hạ áp