Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/11/2023 tại An Giang

Khu vực chợ và TTTM Khánh An đến Cầu ván Khánh An, xã Khánh An thuộc huyện An Phú.

Các TBA bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang: TBA T19 Khánh An 478AP/215 xã Khánh An, huyện An Phú.

18/11/2023 từ 07h30 - 18h00

Điện lực An Phú, Trạm bơm Nguyễn Ngọc Thuận. Một phần tuyến dây cư Thầy Ban, thị trấn An Phú, huyện An Phú. Xã Phước Hưng (trừ khu vực TL 956 từ Trạm điện 110kV An Phú đến giáp TT An Phú), xã Quốc Thái (trừ khu vực Đồng Ki), Khánh An, thị trấn Long Bình (khu vực TL 956) thuộc huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

Bảo trì và sửa chữa lưới điện