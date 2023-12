Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/12/2023 tại Bến Tre

17/12/2023 từ 05h00 - 18h30

Xã An Đức, An Hiệp, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri. Xã Vĩnh An, Vĩnh Hòa, Bảo Thuận, An Hòa Tây, thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri. Xã Phú Lễ, Phước Ngãi, Bảo Thạnh, Tân Xuân, huyện Ba Tri. Xã Mỹ Nhơn, Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh huyện Ba Tri. Xã An Ngãi Trung, An Phú Trung, Tân Hưng, An Ngãi Tây, huyện Ba Tri.

Điện lực Ba Tri

Bảo trì và sửa chữa lưới điện