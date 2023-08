Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/08/2023 tại Bình Dương

15/08/2023 từ 06h00 - 07h00

Khu vực khách hàng: dọc hai bên đường DT 748 từ vòng xoat An Điền đi hướng An Lập đến ranh giối đo ghi Dầu Tiếng thuộc nhánh rẽ An Điền thuộc An Lập.

Điện lực Bến Cát

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp