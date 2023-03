Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/3/2023 tại Tây Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

14/03/2023 từ 07:00 - 07:30 Khu phố An Khương, An Phú, An Thành thuộc phường An Tịnh Điện lực Trảng Bàng Tiến hành TN kết hợp sửa chữa và bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/03/2023 từ 07:30 - 17:00 Khu phố An Khương, An Phú, An Thành thuộc phường An Tịnh Điện lực Trảng Bàng Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật