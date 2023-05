Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/05/2023 tại Bình Dương

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

14/05/2023 từ 05h00 - 06h00 Khu vực đường số 1, 1B, 2B 3 KCN Đồng An (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa (Thuận An). Khu vực dọc theo đường Nguyễn Du từ Ngã 3 Cửu Long về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An). Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã tư Vườn Tràm về đến Ngã 3 Tico (Thuận An). Khu vực bên phải đường ĐT 743B từ trạm 110kV Đồng An về đến Ngã tư 550 (Thuận An) Điện Lực Thuận An Cúp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

14/05/2023 từ 06h00 - 07h00 Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã tư 550 về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) Khu vực bên trái đường ĐT 743B từ trạm 110kV Đồng An về đến Ngã tư 550 (Thuận An) Điện Lực Thuận An Cúp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

14/05/2023 từ 06h00 - 06h30 Khu vực bên phải QL13 từ Lotte về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) Điện Lực Thuận An Cúp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

14/05/2023 từ 06h00 - 18h00 Khu vực hai bên đường ĐT 743B từ trạm 110kV Đồng An về đến Ngã tư Cầu Ông Bố (Thuận An). Khu vực bên trái QL13 từ Cầu Ông Bố về đến trạm thu phí Mũi Tàu (Thuận An). Khu vực hai bên QL13 từ trạm thu phí Mũi Tàu về đến Cầu Vĩnh Bình (Thuận An) Khu vực đường số 2, 5, 6 KCN Đồng An (Thuận An) - Khu vực bên trái tỉnh lộ 43 từ Ngã 3 Đồng An về đến Bệnh viện Hoàn Hảo (Thuận An) Điện Lực Thuận An Cúp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

14/05/2023 từ 16h00 - 18h00 Khu vực bên phải QL13 từ Lotte về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) Điện Lực Thuận An Cúp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

14/05/2023 từ 18h00 - 19h00 Khu vực đường số 1, 1B, 2B 3 KCN Đồng An (Thuận An). Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa (Thuận An). Khu vực dọc theo đường Nguyễn Du từ Ngã 3 Cửu Long về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An). Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã tư Vườn Tràm về đến Ngã 3 Tico (Thuận An). Khu vực bên phải đường ĐT 743B từ trạm 110kV Đồng An về đến Ngã tư 550 (Thuận An) Điện Lực Thuận An Cúp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật