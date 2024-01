Lịch cúp điện hôm nay ngày 14/01/2024 tại An Giang

14/01/2024 từ 06h00 - 18h00

Thị trấn An Phú, Thị trấn Đa Phước, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú. Xã Phước Hưng, Quốc Thái, Khánh An, thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Xã Quốc Thái, Khánh Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Một phần huyện Kohthom, tỉnh Kaldal, Cambodia.

Điện lực Châu Đốc

Bảo trì và sửa chữa lưới điện