Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/07/2023 tại Bình Dương

12/07/2023 từ 07h00 - 17h00

Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Chí Thanh 8, phường Tân An. Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Chí Thanh 3, phường Tân An An. Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Chí Thanh 7, phường Tân An. Khu vực đường Phan Đăng Lưu lưới hạ thế thuộc trạm Tân An 5, phường Hiệp An. Khu vực đường Phan Đăng Lưu lưới hạ thế thuộc trạm Phan Dăng Lưu 6, phường Hiệp An.

Điện lực Thủ Dầu Một

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp