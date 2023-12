Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/12/2023 tại Đồng Tháp

11/12/2023 từ 07h00 -17h00

Một phần ấp Nhứt xã An Phong (Khu vực Bến đò Tân Lập Tây củ đến CTY thủy Sản Hai Nắm). Một phần ấp Thị xã An Phong (Khu vực CDC Ấp Thị xã An Phong, đối diện chợ An Phong).

Điện lực Thanh Bình

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp