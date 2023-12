Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/12/2023 tại An Giang

10/12/2023 từ 06h00 - 18h00

Xã Long Điền A, TT Mỹ Luông, Mỹ An, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Hội An, Long Kiến, Long Điền B, An Thạnh Trung, Long Giang, Kiến Thành, một phần xã Nhơn Mỹ (từ Trường THCS Nhơn Mỹ đến KDC Sơn Đốt), một phần xã Hòa Bình (từ cầu Rạch Chanh đến cầu Cái Đôi), huyện Chợ Mới.

Điện lực Chợ Mới

Bảo trì và sửa chữa lưới điện