Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/09/2023 tại Đồng Nai

10/09/2023 từ 08h30 - 09h00

Một phần ấp An Hòa, ấp Nhân Hòa, ấp Nhơn Hòa, ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa. Một phần ấp Thuận an, Thuận Trường, xã Sông Thao. Một phần ấp Bàu Cá, ấp An Bình, xã Trung Hòa. Một phần ấp Hòa Bình, ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa. Một phần ấp Hưng Long, ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh.

Điện lực Trảng Bom

Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp